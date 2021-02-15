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Yandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor

15.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Yandex büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor

Yandex mail hesapları bugüne kadar genel olarak koruma altındaydı. Ancak şirket bu kez darbeyi içeriden yemiş gibi görünüyor. Hadi gelin konuyla alakalı tüm detaylara birlikte bakalım.

Birçok kişinin kullandığı Yandex mail hesapları ne yazık ki ele geçirildi. Dünyanın en önemli şirketleri arasında gösterilen Yandex büyük bir şok yaşadı. Birçok kullanıcının bilgileri tehlikede. Peki nasıl oldu da böylesine büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı?

Bildiğiniz üzere Yandex birçok hizmet kullanıyor. Bunlar arasında kimileri size ait birçok veriyi kendisinde tutabilir. Peki böylesine büyük bir yetkiye sahip olan Yandex sistem yöneticileri güvenilir mi? Ortaya çıkan son habere göre ne yazık ki değil.

Dünyanın sayılı şirketleri arasında gösterilen Yandex genel olarak sistem yöneticileri tarafından kontrol altına alınıyor. Düzenli olarak yapılan güncellemeler ve sistem açıklarının kapatılması genel olarak işe yarıyor. Bugüne kadar gelmiş Yandex ile ilgili veri sızıntısı haberi neredeyse hiç yok gibi.

ÇALIŞAN E POSTA HESAPLARINI SATARKEN YAKALANDI

Yapılan büyük bir güvenlik taramasında Yandex ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıktı. Buna göre platformda kayıtlı olan birçok kişinin mail hesabı sızdırıldı. Yandex sistemlerinin teknik destek sağlayan yöneticilerinden biri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanıcıların e posta kutularına erişim iznini üçüncü taraf kişilere satarken yakalandı. Sayının yaklaşık olarak 4887 olduğu düşünülüyor. Böylesine büyük bir güvenlik açığı firmayı çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Yandex genellikle dışarıdan gelecek olan saldırılar için sürekli güncelleme yapıyor. Fakat ilk defa içeriden ağır bir darbe yedi. Muhtemelen sonraki süreçte sistem yöneticileri ile ilgili daha yoğun çalışmalar yapılacak. Güvenlik taramaları sonucunda karşılarına nasıl bir sonucun çıkacağını bilmiyorlar.

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