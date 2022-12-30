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  4. Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj'tan sürpriz karar! Mektupla duyurdu

Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj'tan sürpriz karar! Mektupla duyurdu

30.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı, Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj'tan sürpriz bir karar geldi. Arkadiy Voloj, şirketten ayrıldığını mektupla duyurdu. Mektupta, “Yandex yönetimi şu anda şirket için yeniden yapılanma süreci geliştiriyor" diyen Voloj uluslararası bazı projelerle ilgileneceğini belirtti.

Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj'tan sürpriz karar! Mektupla duyurdu

Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj'tan sürpriz bir karar geldi. Rus basınında çıkan haberlere göre, Voloj, Yandex çalışanlarına gönderdiği mektupta, şirketten ayrıldığını bildirdi. Mektupta, uluslararası bazı projelerle ilgileneceğini belirten Voloj, “Yandex yönetimi şu anda şirket için yeniden yapılanma süreci geliştiriyor ve bence yeni şartlarda bu makul ve gerekli. Yeni yıl umarım hepinize barış getirir.” ifadesini kullandı.

GENEL MÜDÜRLÜK VE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

Voloj, Haziran 2022’de AB tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Yandex genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştı.

yandex

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Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Yandex, Rusya’nın yanı sıra 10 ülkede faaliyet gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Rusya Sayıştay Eski Başkanı Aleksey Kudrin ise 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Yandex’te danışman olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu. (AA)

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