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Yangın söndürme tüplerinde 18 kilo eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ TEM otoyolunda bir tırda yapılan aramada, yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin otoban üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araç bildirmeleri üzerine Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri operasyon için düğmeye bastı.

Yangın söndürme tüplerinde 18 kilo eroin çıktı

Tekirdağ TEM otoyolunda bir tırda yapılan aramada, yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin otoban üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araç bildirmeleri üzerine Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında durdurulan 34 BCR 721 plakalı tırda arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında bulunan yangın söndürme tüpleri içerisine gizlenmiş halde darasız halde 18 kilogram 200 gram eroin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 500 Euro ve 600 Amerikan Doları para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Azeri uyruklu Ü.N. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Yangın söndürme tüplerinde 18 kilo eroin çıktı

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