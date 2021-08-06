HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma

Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma

06.08.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da devam eden orman yangınlarına müdahalede, denize inen yangın söndürme uçağının, jetski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma

Olay, önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında meydana gelmişti. Su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jetski tarafından yavaşlatılmıştı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jetskinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşladığı ve durduğu görülüyordu.

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyorAydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

SORUŞTURMAMA AÇILDI

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (İHA)

Orman yangınlarında son durum! Bir güzel haber daha (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)Orman yangınlarında son durum! Bir güzel haber daha (Adana, Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli yangınlarında son durum)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor
PARTNERMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendiMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi
Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyorAydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

Yangınlardan bir güzel haber daha! Bakan Pakdemirli duyurdu

Yangınlardan bir güzel haber daha! Bakan Pakdemirli duyurdu

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Şoke eden görüntü! Sansürlemeyi unuttular

Leyla Bilginel gelen yardımlara isyan etti! "Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı..."

Leyla Bilginel gelen yardımlara isyan etti! "Jartiyerler mi, kullanılmış iç çamaşırları mı..."

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.