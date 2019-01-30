Yangında yaralanan fabrika sahibi öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 19 gün önce sahibi olduğu boya fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan Durmuş Mestanoğlu(54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmuş Mestanoğlu'nun sahibi olduğu Sanayi Mahallesi’ndeki boya fabrikasında 11 Ocak günü boya karıştırma kazanında oluşan elektriklenme nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, 400 metrekare alan üzerine kurulu fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Durmuş Mestanoğlu ve Suriye uyruklu işçi Abdullah El Marto, yaralandı. İki yaralı da ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık Ünitesi’nde tedavi altına alınan Durmuş Mestanoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Durmuş Mestanoğlu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis’te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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