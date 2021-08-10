Yangından 300 koyunla 30 kilometre boyunca kaçtı! Manavgat yangınından çarpıcı hikaye

Türkiye günlerdir birçok ildeki orman yangınlarıyla mücadele ederken en büyük zararın yaşandığı kentlerden biri de Manavgat oldu. 28 Temmuz'da 4 noktada başlayan yangında birçok ev, iş yeri, ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü. 10 günde kontrol altına alınıp, söndürülen yangında hayvanlar da etkilendi.

ALEVLERDEN KAÇIŞ HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

DHA'nın haberine göre, tüm olumsuzluklara rağmen yerleşim yerlerini saran alevlerden kaçış hikayeleri de yangın sonrası ortaya çıkıyor. Alevlerin yok olma noktasına getirdiği Saraçlı Mahallesi'nden de yangından kaçış hikayesi çıktı.

300 HAYVANI YANINA ALDI

Ramazan Tarakçı, gece saatlerinde evlerinden uzaktaki yangının mahallelerine yaklaştığını gördü. Ailesini ve yan evde yaşayan yakınlarını uyandıran Tarakçı, önce aracıyla ailesini, eşini ve çocuklarını güvenli noktaya ulaştırdı. Ardından evine dönen Tarakçı, ahırdaki 80 küçükbaşı çıkardı. Akrabalarının hayvanlarını da yanına alan Tarakçı, 300 küçükbaşla yangının olmadığı noktaya yürümeye başladı.

30 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ

Dumandan dolayı gitmekte zorlanan hayvanlarla yaklaşık 10 kilometre yürüyen Ramazan Tarakçı, burada hayvanlarını yakınına emanet ederek, alevlere müdahale etmek için evinin yakınına döndü. Tarakçı, evinin önünde bulunan ormanlık alanda devam eden yangına su kesintisi nedeniyle ağaç dallarıyla saatlerce müdahale etti. Bu sırada yakınlarına da hatlardaki kesinti nedeniyle ulaşamayan Tarakçı, alevlerin evini tehdit etmediğini görünce sabaha karşı hayvanlarını bıraktığı yere doğru yola çıktı. Hayvanları yakınlarıyla birlikte yanan ormanlık alanın içinden geçiren Tarakçı, 20 kilometrelik yürüyüşün ardından hayvanlar ve yakınlarıyla eve güvenle ulaştı.

"YANGININ GELDİĞİNİ ANLAYINCA HAYVANLARI SALDIK"

Yangının çok hızlı ilerlediğini söyleyen Ramazan Tarakçı, "Akşamdan yangının bizim buraya geleceğini tahmin etmiştik. Gece saatlerinde yangının yaklaştığını duyduk. 15- 20 dakika içerisinde yanarak buraya kadar geldi. Yangının bize doğru geldiğini anlayınca buradan hayvanları saldık. Amcam, kardeşim ve baldızımın koyunlarını alarak buradan uzaklaştık. Orada koyunların başına birkaç kişi yerleştirip döndük. Evleri kontrol edip yangın müdahale ettik" dedi.

"ONLAR İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Yangında ailesi için endişelendiğini belirten Tarakçı, "Amcam sonra koyunların başına döndü. Burada iş bitince ben de gittim ve koyunları 15-20 kilometre yürüyerek götürdük. Yangın oraya doğru gelince tekrar yangının üst kısmından yürüyerek koyunları tekrar köye getirdik. Yanan alandan geçirerek getirdik koyunları. Bazı koyunlar bu olaydan sonra strese girdi. 1- 2 gün ilaç tedavisi yaptık. Onlar için çok mücadele ettik" diye konuştu.

MANAVGAT'TAKİ YANGININ BİLANÇOSU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün sonra 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde, 60 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlar harici 59 mahalledeki yanan ev, ahır, depo, iş yeri, tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplandı. 2'si orman işçisi 7 kişi hayatını kaybetti.



