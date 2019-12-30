Yangından kurtarılan çocuğa kendi çoraplarını giydiren sağlıkçıya takdirname

Adana'da iki gün önce 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında kurtarılan 6 yaşındaki kızın ayağına kendi çorabını giydiren 112 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Fadime Karaca'ya valilik tarafından takdirname verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve Karaca'yı makamında kabul ederek olay hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, Karaca'nın örnek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Karaca'nın küçük kıza kendi çoraplarını giydirdiğini hatırlatan Demirtaş, "Hem çocuğun hem kendi gönlü ısınıyor. Fadime Hanım'a çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kendisini ödüllendirdik. Bundan sonraki çalışmalarında başarı diliyorum." dedi.

Şakirpaşa 112 Acil Servisi'ne bağlı ambulansta görev yapan 27 yaşındaki Karaca da 2011'den beri ATT olarak görev yaptığını belirtti.

Yaptığı davranışın tüm sağlık çalışanlarının yaptığı hareketlerden sadece biri olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Hepimiz sağlık görevlisi olmanın yanında anne, kardeş ya da bir evlat oluyoruz çoğu zaman. Ben de ayrıca anneliğin verdiği duygusallık ve duyarlılıkla yaklaştım çocuğa. Aklıma gelen tek şey buydu, yapabildiğim tek şey de buydu. Ne mutlu bana yardımcı olabildiysem."