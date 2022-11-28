Yanına geldiler ama çekiniyorlardı... Mansur Yavaş hiç beklemedikleri o soruyla şaşırttı! Renkli anlar kamerada

Kırşehir'de düğün davetiyesine gelen Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara beklemedikleri soruyu sorunca renkli anlar yaşandı.

Yavaş'ın sokakta bulunduğu sırada birkaç vatandaş yanına geldi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, isteklerini utandıkları için dile getiremedi. Ancak Yavaş bunu fark edip harekete geçti.

Gençler yanaşan Yavaş, "Benimle fotoğraf çektirir misiniz" diye sordu. Bunun üzerine gülüşmeler ve renkli anlar yaşandı, gençlerle Yavaş birlikte fotoğraf çekildi. O anlar kameraya da yansıdı.

