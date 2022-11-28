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  4. Yanına geldiler ama çekiniyorlardı... Mansur Yavaş hiç beklemedikleri o soruyla şaşırttı! Renkli anlar kamerada

Yanına geldiler ama çekiniyorlardı... Mansur Yavaş hiç beklemedikleri o soruyla şaşırttı! Renkli anlar kamerada

28.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Kırşehir'de sokakta bulunduğu sırada yanına yaklaşan vatandaşları yaptığı hamleyle hem şaşırttı hem neşelendirdi. Yavaş'la fotoğraf çektirmek isteyen ancak çekinen vatandaşlar, Yavaş'tan beklemedikleri soru karşısında isteklerini gerçekleştirmiş oldu.

Kırşehir'de düğün davetiyesine gelen Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlara beklemedikleri soruyu sorunca renkli anlar yaşandı.

Yavaş'ın sokakta bulunduğu sırada birkaç vatandaş yanına geldi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, isteklerini utandıkları için dile getiremedi. Ancak Yavaş bunu fark edip harekete geçti.

Gençler yanaşan Yavaş, "Benimle fotoğraf çektirir misiniz" diye sordu. Bunun üzerine gülüşmeler ve renkli anlar yaşandı, gençlerle Yavaş birlikte fotoğraf çekildi. O anlar kameraya da yansıdı.

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Mansur Yavaş

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