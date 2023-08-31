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Yanında oturan kadının başörtüsünü açmaya çalıştı! Marmaray'daki görüntüler gündem yarattı, Savcılık soruşturma başlattı

31.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde bir kadının, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı görüldü. Hızla yayılan görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İncelenen kamera görüntülerinin ardından, söz konusu kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Marmaray'da bir kadının yanında bulunan yolcunun başörtüsünü açmak istediği görüntü olay yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Marmaray'da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı." dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.

KİMLİĞİNİN TESPİTİ İÇİN EMNİYETE TALİMAT VERİLDİ

Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Marmaray

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