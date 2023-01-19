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Yanlış biliyormuşuz! Şekerden çok daha zararlı olan 5 yiyecek

19.01.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme üzerine çok farklı düşünceler bulunuyor. Dışarıdan aldığımız bazı yiyecekler sağlıklı olarak pazarlansa da diyetisyenler bu yiyeceklerin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini paylaştı. Şekerden çok daha zararlı olduğu belirtilen bu yiyecekleri yemeden önce tekrar düşünün.

Yanlış biliyormuşuz! Şekerden çok daha zararlı olan 5 yiyecek

Şekerli gıdaların tadı her ne kadar lezzetli olsa da bu konu üzerine yapılan araştırmalar şekerin vücut için en zararlı gıdalar arasında yer aldığını bulmuştur. Fazla şeker tüketimi ile diyabet, yüksek tansiyon ve ölümcül kalp hastalığı riskleri bağlantılıdır. Şeker tüketimini azaltmak isteyenler için önerilen birçok besinin şekerden çok daha fazla zararlı olduğu ortaya çıktı. Aşağıda bulunan yiyecekler çok riskli hastalıkların oluşmasında büyük rol oynamaktadır.

KURU MEYVE

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Kurutulmuş meyve aslında şeker oranı yüksek olduğu için çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Kuru meyveye geçmek yerine elma, muz, kuru üzüm gibi tatlı ve lezzetli tadı olan bütün meyveleri tercih etmelisiniz.

GRANOLA

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Granola, genellikle sağlıklı bir seçenek olarak pazarlanan bir tahıl türüdür. Bununla birlikte, pazarlanan granolaların bir kısmı aslında çok fazla şeker ve sağlıksız yağlar içerir. Bu nedenle etiketleri okumak ve şekeri daha düşük olan, aynı zamanda tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla yapılan granolayı seçmek önemlidir.

ENERJİ BARLARI

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Enerji çubukları da genellikle sağlıklı ve uygun bir atıştırmalık olarak pazarlanmaktadır. Bununla birlikte, birçok türü şeker ve kalori bakımından yüksektir. Tam tahıllardan yapılan ve daha düşük şeker içeriğine sahip enerji çubuklarını seçmek önemlidir.

TAHIL ÇUBUKLARI

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Tahıllar, çok fazla şeker içerdikleri için zayıf bir besin kaynağıdır. Tam tahıllı tahıllar beslenme için mutlaka zararlı olmasa da, bar tahıllarından kaçınmak en iyisidir. Bunun nedeni, tahıl çubuklarının vaat edilen liften daha fazla şeker içermesidir.

DONDURULMUŞ YOĞURT

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Sağlıklı bir tatlı yemek istiyorsanız doğru seçim olarak dondurulmuş yoğurdu tercih etmemelisiniz. Bu yiyeceklerde her porsiyonda bulunan yüksek miktarda şeker ve yağ bulunur. Birçok donmuş yoğurt çeşidinde şeker oranı yüksektir, genellikle şekerlemelerden ve normal dondurmadan daha fazladır.

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