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Yanlış temizlemek televizyonunuzun bozulmasına neden olabilir! Televizyon ve bilgisayar ekranı nasıl temizlenir?

11.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin temizliğine oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Teknolojik aletlerin ekranlarının hassas olması onları temizlerken geri dönülmez sonuçlar almanıza neden olabilmektedir. Bu hassas ekranlara zarar vermeden nasıl temizleyeceğinizi düşünüyorsanız aşağıdaki temizlik yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Yanlış temizlemek televizyonunuzun bozulmasına neden olabilir! Televizyon ve bilgisayar ekranı nasıl temizlenir?

Temizlik hayatımızı daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için oldukça önemlidir. Hayatımızı kolaylaştıran ve daha eğlenceli bir hale getiren teknolojik aletlerin temizliğine dikkat etmek önem taşımaktadır. Bu aletlerin temizliğinde yanlış yapılan uygulamalar televizyonunuzun, bilgisayarınızın, telefonunuzun bozulmasına neden olabilmektedir. Bu ekranların üzerine doğrudan sıkılan su, deterjan gibi maddeler teknolojik aletlerin ömrünü kısaltmaktadır.

TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR NASIL TEMİZLENİR?

Yeni Proje (76)

  • Teknolojik ürünlerin ekranını temizlerken, mutlaka mikrofiber bez kullanın. Mikrofiber bez, cam ve led ekranların çizilmesini önler. Tozları alır ve sıvı maddelerin ekrandan çıkmasını sağlar.
  • Televizyon ekranı temizliğinde deterjan kullanımı önerilir. Fakat deterjan yoksa veya kullanmak istemiyorsanız, az miktarda beyaz sirkeyi, suyla karıştırın. Mikrofiber bezi bu suya hafifçe daldırıp sıkın. Nemli bez ile ekranı dikkatli bir şekilde silin.
  • Temizlikte doğal ürünlerden yanaşanız televizyon ekranını temizlerken kendinize sirkeli su karışımı hazırlayabilirsiniz. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak kendi temizlik sıvınızı oluşturabiliyorsunuz. Hazırladığınız bu karışımı spreyli bir kaba alıp mikrofiber bezin üzerine sıkarak kullanabilirsiniz. Eğer spreyiniz yoksa mikrofiber bezi sirkeli suyun içinden çıkardıktan sonra iyice sıkıyor olmalısınız. Sirkeli su ile televizyonunuzu temizlemeniz ekranın daha geç tozlanmasını da sağlıyor olacaktır. Böylece daha uzun süre televizyonunuz temiz kalacaktır.
  • Monitör ekranı temizlerken, çerçeve ve ekranı nazik hareketlerle silin. Zor lekelere hafifçe deterjan değdirebilirsiniz. Leke yumuşayınca mikrofiber bez ile silin. Kurumasını beklemeden cihazı çalıştırmayın.
  • Ekran temizliği yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, asitli ve etil alkol içeren deterjanları kullanmamanız gerektiğidir. Doğal içerikli deterjanlar ekranın ömrünü uzatırken, kolonya, yağ çözücü, aseton, çamaşır suyu gibi malzemeler, ekran renginde açılma ve ledlerde yanma gibi problemlere yol açar.
  • Cihazı satın alırken, sizler için temizlik malzemeleri de önerilebilir. Cihaza uygun olan bu temizleyicileri kullanarak, mikrofiber bezle daha kolay bir şekilde temizlik yapabilirsiniz.
  • Ekranı temizlerken, sıvı malzemeleri doğrudan ekrana sıkmayın. Bu durum daha çok lekelenmeye ve cihaza su kaçmasına neden olabilir. Bu yüzden sıvı malzemeleri önce beze sıkın, ardından ekranı yumuşak hareketlerle silin.
  • Ekranı temizlemeye başlamadan önce mutlaka fişleri çıkartın. Temizliği yaptıktan sonra, kuruması için bir süre bekleyin. Cihaz tamamen kurumadan çalıştırılırsa, ana kartında yanma gibi problemler görülebilir. Bu yüzden mutlaka kurumasını bekleyin.

KLAVYE NASIL TEMİZLENMELİDİR?

Yeni Proje (75)

Klavye temizliği için bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. Ardından kulak temizleme çubuğuna dezenfektanlı ıslak mendil sarın. Bu çubuk yardımıyla klavyenin aralarını silin. Temizlik esnasında sulu ve yağlı maddeler kullanmaktan kaçının. Su ve yağ, klavyenin boşluklarından kolayca sızarak cihazınıza zarar verebilir. Bu yüzden temizleme işlemini ıslak mendil ve kulak çubuğu yapmak daha etkili olacaktır.

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