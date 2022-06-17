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Yanlış yapıyorsunuz: Cilt lekelerinden uzak durmak için uyguladığınız güneş kremi miktarına dikkat!

17.06.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında güneş ışınlarına bağlı olarak ciltte görülen lekelerde artış meydana geliyor. Cilt lekelerini ortadan kaldırmak ve önlemek adına güneşe çıkarken sürülen güneş kremi miktarına dikkat etmek gerekiyor. Yazın sürülen güneş kremlerini yanlış miktarda uyguluyor olabilirsiniz. Uzmanlar güneş kremleri hakkında uyarıyor.

Yanlış yapıyorsunuz: Cilt lekelerinden uzak durmak için uyguladığınız güneş kremi miktarına dikkat!

Bütün sene boyunca bronzlaşmanın hayali kurulsa da güneş ışığına çıkarken cildimizi korumamız gerekiyor. Güneşten gelen zararlı ışınlar hem cilt lekesine ve cilt kanserine yol açabiliyor. Cilt lekelerini önlemek adına güneş kremi kullanmak gerekiyor. Ancak kullanılan güneş kremlerini az miktarda uyguluyor olabilirsiniz. Uzmanlar güneş kremlerin hakkında bilgi verdi.

GÜNEŞ KREMİNİ İKİ KEZ UYGULAYIN

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"Çoğu kişi çok az güneş kremi kullanır. Güneşlenmeniz gerekiyorsa, iki kez güneş kremi sürmeyi düşünün. İlk katı plajdan 15-30 dakika önce uygulayın ve güneşe çıktığınızda ise başka bir kat daha uygulayın. Açıkta kalan tüm bölgeleri kaplayacak kadar krem kullanın: yüz, burun ve kulaklar, eller, kollar ve bacaklar. Sırtınızı ve ensenizi unutmayın."

2 YEMEK KAŞIĞI GÜNEŞ KREMİ UYGULANMALIDIR

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“Bir rehber olarak, yetişkinler başınızı, kollarınızı ve boynunuzu kapatıyorsanız yaklaşık iki çay kaşığı güneş kremi sürebilirsiniz. Eğer mayo giyiyorsanız iki yemek kaşığı kadar güneş kremi sürmeyi hedeflemelidir”

GÜNEŞ KREMİNİ YÜZDÜKTEN SONRA TEKRAR SÜRÜN

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"Güneş kremini her iki saatte bir yenileyin ve yüzdükten veya spor yaptıktan sonra tekrar uygulayın." Uzman, güneş kremi uygulamamanın bir kişinin yapabileceği "ana hata" olduğunu, çünkü özellikle güneşli olmadığında bile "zararlı ışınların yüzde 80'inin hala orada olduğunu" ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri
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