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Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 09:00 | Son Güncelleme

Erkek arkadaşının yanına İspanya’nın Valensiya kentine gitmek üzere yola çıkan genç kadın, ancak bir şekilde yanlış yapılan tüm havaalanı güvenlik kontrollerinden geçerek kendini Ukrayna'nın Kiev kentinde buldu.

Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...

30 yaşındaki Inka Fileva, erkek arkadaşını ziyaret etmek için İspanya’nın Valensiya şehrine gitmek üzere havaalanına gitti. Ancak orada başına gelenler yüzünden genç kadın gözünü Ukrayna'nın Kiev kentinde açtı.

Londra’da yaşayan Bulgar asıllı Fileva, pazar günü Stansted Havaalanı'ndan Valensiya'ya sabah 07:10 uçuşu için bilet almıştı. Ancak yapılan hatalar yüzünden Kiev’e uçan kadın, yaşadıklarını Facebook’ta paylaştı.

"Şu anda Kiev'deyim !! Havaalanında bekliyorum ve daha da kötüsü burada Ryanair ofisi olmadığı için her şeyin yoluna girmesi çok uzun sürüyor! Biletimin nasıl taranıp geçtiğini ve buraya vizesiz nasıl geldiğimi anlamıyorum"

'ÇOK KORKTUM'

Havaalanında defalarca güvenlik kontrolünden geçtiğini, son kapıya geldiğinde biletinin taranmasına rağmen yetkililerin neden kendisini Kiev uçağına yönlendirdiğini anlamayan genç kadın: " Uçakta hosteslere birkaç kez Valensiya ne zaman varacağımızı sordum bana iki saat on beş dakika süreceğini söylediler." diyor.

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İspanya’da olmadığını anladığı an çok korktuğunu söyleyen Inka, nasıl tamamen farklı bir ülkeye geldiğini hala anlamadığını söylüyor. “Kiev’de polisler sürekli biletimi sorup durdular elimdeki Valensiya biletimi gösterdiğimde onlar da çok şaşırdı” diyen kadın henüz Kiev’den ayrılabilmiş değil. Kiev’deki personelin çok anlayışlı olduğunu da söyleyen Inka, evrak işlerini tamamladıktan sonra Londra’ya gidecek olan ilk uçakla evine geri dönecek.

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