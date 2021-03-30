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Yanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı: Volkswagen ABD operasyonu için adını değiştiriyor!

30.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkswagen yanlışlıkla sızan açıklamasını tekrar paylaştı. Yapılan açıklamada alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği bildirildi.

Yanlışlıkla yayınlamıştı, doğrusunu paylaştı: Volkswagen ABD operasyonu için adını değiştiriyor!

AA'nın haberine göre, Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Voltswagen

YANLIŞLIKLA YAYINLAMIŞTI

CNBC'nin haberine göre ise Volkswagen, pazartesi günü kendi web sitesi üzerinden yanlışlıkla bir basın açıklaması yayınlamıştı. Alman otomobil üreticisi açıklamasında ABD operasyonlarının yeni ismi olan 'Voltswagen of America'yı kullanmıştı ve bu ismin ABD biriminin yeni adı olacağı iddia edilmişti. Nitekim Volkswagen ABD'nin açıklamasıyla bu iddia doğrulanmış oldu.

Volkswagen, ABD operasyonlarının yeni adını yanlışlıkla sızdırdı: VoltswagenVolkswagen, ABD operasyonlarının yeni adını yanlışlıkla sızdırdı: Voltswagen

Fakat bildiğiniz üzere 1 nisan günü yaklaşıyor. Bu yüzden yanlışlıkla yayınlanıp sonra geri çekilen, son olarak tekrar yayınlanan açıklamanın 1 Nisan şakası olma ihtimali de var. Eğer bu bir 1 Nisan şakası değilse Volkswagen önemli bir adım atmış olacak.

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