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  4. Yapay zeka buna da karar verecek!

Yapay zeka buna da karar verecek!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Vakit kaybetmeden pozisyon için en doğru adayı işe almak isteyen şirketler, kişiler herhangi bir başvuru yapmadan dahi uygun adayı arayıp bulabiliyor.

Yapay zeka buna da karar verecek!

Bir iş ilanının internette hangi kullanıcılara gösterileceği, başvuran kişilerin pozisyon için uygun olup olmadığı gibi aşamalarda yapay zekadan yararlanılmaya başlandı.

Kişilerin daha önce yaptığı başvurular ya da benzer özelliklere sahip diğer başvuranlar hakkında toplanan veriler kullanılarak eğitilen yapay zekanın, işe alım sürecini şirketler açısından kolaylaştırması hedefleniyor. İşverenler ve profesyoneller tarafından kullanılan internet sitesi LinkedIn tarafından geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, şirket yöneticilerinin yüzde 67’si yapay zekanın zaman tasarrufu sağladığını söyledi.

ABD merkezli bir teknoloji firması, şirketlere yapay zeka tabanlı video görüşme programı sağlıyor. Adayla internet üzerinden yapılan görüntülü bir konuşmanın ardından sistem kişilerin ilgili pozisyonda başarılı olma olasılıkları hakkında tahminlerde bulunuyor. Algoritma adayların sorulara verdikleri cevapları ve mimiklerini analiz ediyor.

UYGUN ADAYLARI ARAYIP BULUYOR

Adayları değerlendiren yapay zeka sistemleri profesyonel ağlar ya da iş ilanları siteleri tarafından da kullanılıyor. Yapay zeka, listelenen beceriler, deneyimler ile diğer profesyonellerle etkileşimlere dayanarak kişiler ile iş ilanlarını eşleştiriyor.

Bazı şirketler başvuru sürecinin öncesinde de yapay zeka tabanlı sistemleri kullanarak uygun adayları bulmaya çalışıyor. Bu sistemler şirketin veri tabanı, kamu iş kurumları, Facebook ile Linkedin gibi sosyal platformdan verileri toplayarak pozisyon için uygun adayları tespit ediyor.

Bu sistemlerin bazıları kişilerin daha önce çalıştıkları pozisyonlar, endüstriler arasındaki hareketler gibi bilgilerine bakarak, adayın mevcut işini bırakıp yeni bir yerde çalışmaya başlayıp başlamayacağı konusunda dahi tahminlerde bulunabiliyor.

Yapay zekanın kullanıldığı bir diğer konu ise önce hangi adayla iletişime geçileceği. Sistem adayların özgeçmişlerini, anahtar kelimeleri, başvuru materyallerini inceleyerek önerilerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapak zeka ABD

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