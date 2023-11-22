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Yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu: Nvidia'nın geliri beklentileri aştı!

22.11.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 29 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği 18,12 milyar dolar gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 206 artışla 18,12 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Şirketin gelir artışında yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu.

Yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu: Nvidia'nın geliri beklentileri aştı!

Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 29 Ekim 2023'te sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

REKOR TAZELEDİ

Buna göre, şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 206 artışla 18,12 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 34 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 5,93 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin gelir artışında yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesi belirleyici oldu.
Piyasa beklentisi Nvidia'nın söz konusu dönemdeki gelirinin 16,18 milyar dolar olacağı yönündeydi.
Nvidia, son çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 20 milyar dolar olarak açıkladı.

Nvidia'nın net karı da üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 49, yıllık bazda yüzde 1259 artarak 9,2 milyar doları aştı. Nvidia, 2022'nin aynı döneminde 680 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen mali yılın üçüncü çeyreğinde 0,27 dolar olan hisse başına karı da bu dönemde 3,71 dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, şirketin güçlü büyümesinin, genel amaçlı çiplerden hızlandırılmış programlama ve üretken yapay zeka çiplerine endüstriyel geçişi yansıttığını kaydetti. (AA)

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Nvidia
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