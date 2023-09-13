Yapay zeka fenomeni Milla Sofia yeni pozuyla sosyal medyada yine gündem yarattı! Yorum yağmuruna tutuldu

Yapay zeka tarafından üretilmesine rağmen sosyal medyada 60 bini aşkın takipçiye ulaşan Milla Sofia isimli karakter son pozuyla da yine gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyadaki biyografi kısmında gerçek olmadığı ve yapay zeka tarafından üretildiği belirtilen modelin her gönderisi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Son olarak doğal bir manzaranın önünde poz veren fenomen isim yine binlerce yorum topladı.

SOSYAL MEDYADA HEM ÖVGÜ HEM DE ELEŞTİRİ

Doğal bir manzaranın önünde krem rengi bir kazak ve ceket takımıyla poz veren Sofia'nın gönderisine "Doğanın güzelliği sınır tanımıyor tıpkı benim ruhum gibi" notu eklendi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir melek gibisin" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Güneşin saçlarında yarattığı ışık büyüleyici" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların neyi beğendiğini anlamıyorum. Gerçek bile değil" dedi.