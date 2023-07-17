Apple'dan olay olacak patent başvurusu! iPhone, iPad...

Endüstri kaydırılabilir veya yuvarlanabilir ekranlı cihazların peşinde. Halihazırda piyasada olan katlanabilir ekranlı telefonlar yeterince heyecan yaratmışken, kaydırılabilir ve yuvarlanabilir ekranlı cihazların piyasada yayıldıkları bir tabloda nasıl bir ilgi göreceğini kestirmek pek de zor değil. Üstelik henüz katlanabilir bir cihaz üretmese de Apple'ın da kaydırılabilir veya yuvarlanabilir ekranlı bir cihaz üretebileceği uzun süredir bir söylenti olarak konuşuluyor ve şimdi, ABD'li teknoloji devi bu konuyla yakından ilgili, oldukça dikkat çekici bir patent başvurusunda bulunmuş gibi görünüyor.

'APPLE YUVARLANABİLİR / KAYDIRILABİLİR EKRANLAR İÇİN PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNDU'

Patently Apple'ın aktardığına göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın bir cihaz içinde yuvarlanabilir/kaydırılabilir bir ekranın olası kullanımıyla ilgili bir patent başvurusunu yayınladı.

Apple, gelecekte bu tür bir ekranı kullanabilecek cihazlar olarak iPhone, iPad, televizyon, masaüstü ekranı, araç gösterge paneli ve daha fazlasını listeliyor.

Apple'ın buluşu yuvarlanabilir ekrana sahip bir elektronik cihazı kapsıyor.

Ekranın, görüntüleme için açılmış bir durumundan (yani sarılmamış durumdayken) depolama için yuvarlanmış bir durumuna (yani yuvarlanabilir bir bölümün ekranın üzerine sarıldığı durumda) geçiş yapabileceği, açılmış durumda, ekranın düzlemsel olabileceği, yuvarlanmış durumda ise yuvarlanabilir bölümün bir ruloya depolanması için bir eksene doğru büküldüğü söyleniyor.

Cam tabakada çatlamayı veya başka hasarları önlemeye yardımcı olmak için ise ekranın, dışa bakan yüzeyinin sıkıştırma stresini alacak şekilde yapılandırılabileceği belirtiliyor.

