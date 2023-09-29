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"Yapay zekanın iPhone'u" O haberler gelmeye başladı... Çok konuşulacak!

29.09.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Yapay zekanın iPhone'u olacak bir cihaz hakkındaki beklentiler, yakında böyle bir cihazın gerçeğe dönüşmesiyle sona erebilir. Çünkü dikkat çekici bir iddia ortaya atılmış durumda. O iddiaya göre, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, bir yapay zeka aygıtı olacak "yapay zekanın iPhone'unu" geliştirmek için görüşmeler yapıyor.

"Yapay zekanın iPhone'u" O haberler gelmeye başladı... Çok konuşulacak!

Birçok insan iPhone'un teknolojide bir devrim başlattığı görüşüne sahip. Aynı şekilde yeni bir cihaz da yapay zekada bir devrimi başlatabilir. Yani 'yapay zekanın iPhone'u gelebilir.

İDDİA: "YAPAY ZEKANIN iPHONE'UNU" GELİŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR!

The Verge'ün haberinde yer alan iddiaya göre, ilk iPhone'un ortaya çıkartılmasında önemli bir rol oynayan Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive, Softbank CEO'su Masayoshi Son'dan aldığı 1 milyar doların üzerindeki fonun da yardımıyla "yapay zekanın iPhone'unu" geliştirmek için OpenAI ile görüşüyor.

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(Jony Ive)

Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir raporda yer alan iddiaya göre ise OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'nin ilk tüketici cihazını geliştirmek için Ive'ın tasarım firması LoveFrom'u kullanmak istiyor.

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(OpenAI CEO'su Sam Altman)

İkilinin Ive'ın San Francisco'daki stüdyosunda yaptıkları beyin fırtınaları sırasında böyle bir ürünün nasıl görüneceğini tartıştığı öne sürülüyor.

İKİLİ İLHAMINI NEREDEN ALIYOR?

Yakın kaynakların iddiasına göre, Ive ve Altman yapay zeka ile etkileşim için "daha doğal ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi" sağlayan bir cihaz yaratmayı hedefliyor. İkilinin, ilk iPhone'daki dokunmatik ekran teknolojisinin mobil internet ile etkileşimimizde nasıl devrim yarattığından ilham aldığı söyleniyor. Masayoshi Son'un ise bu çalışma için fon teklif ettiği ve çip tasarım şirketi Arm'ın (Son'un yüzde 90 hissesine sahip olduğu) merkezi bir rol oynaması için baskı yaptığı iddia ediliyor.

Financial Times'ın kaynaklarına göre ise OpenAI ile yürütülen proje, Ive'ın ekranlara daha az bağımlı olan interaktif bir bilgisayar cihazı yaratılmasına yardımcı olmasını sağlayabilir. Altman, eski Apple çalışanları tarafından kurulan ve akıllı telefonların yerini almak üzere tasarlanmış ekransız giyilebilir bir yapay zeka cihazı geliştiren Humane adlı donanım ve yazılım girişimine yaptığı yatırımlar sayesinde bu konuda zaten bir deneyime sahip.

HENÜZ EMEKLEME AŞAMASINDA AMA GÖRÜŞMELER "CİDDİ"

Öte yandan Altman, Ive ve Son'un projesinin henüz emekleme aşamasında olduğu, cihaz için birkaç farklı fikrin hala değerlendirildiği ileri sürülüyor. Herhangi bir anlaşma teyit edilmemiş ve projeyi çevreleyen ayrıntılar zayıf olsa da, görüşmelerin "ciddi" olduğu iddia ediliyor.

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Apple yapay zeka iPhone

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