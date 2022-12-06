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Yapı Kredi çalışma saatleri nedir? Yapı Kredi şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların saat kaçta açıldığı ve kapandığı birçok insan tarafından merak edilir. Özellikle internet bankacılığı kullanmayan kimseler için oldukça önemli olan bankaların çalışma saatleri araştırılan konular arasındadır. Kamu bankalarının yanı sıra hizmet veren özel bankalardan biri olan Yapı Kredi şubeleri mesai saatleri dâhilinde birçok işlemi gerçekleştirebilmek için hizmet verir. Yapı Kredi çalışma saatleri nedir, Yapı Kredi şubeleri hafta sonu açık mı?

Yapı Kredi çalışma saatleri nedir? Yapı Kredi şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yapı Kredi şubeleri açılış ve kapanış saatleri her gün bankaya giden milyonlarca insanın merak ettiği konular arasındadır. İnternet bankacılığı kullanmadan, şubeye giderek birçok banka işlemi yapılabilmektedir. Yapı Kredi şubelerinden para çekme, yatırma, fatura ödeme gibi işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca Yapı Kredi şubeleri hafta sonu hafta sonu hizmet verip vermediği de araştırılır.

Yapı Kredi saat kaçta açılıyor?

Diğer bankalarda olduğu gibi Yapı Kredi şube çalışma saatleri bazı istisnalar haricinde belirlenmiş olan bir düzen içerisinde hizmet verir. Hafta içi hizmet veren Yapı Kredi şubeleri çalışma saatleri tüm şubelerde aynıdır. Yapı Kredi çalışma saatleri içerisinde ATM'lerde ya da online işlemlerde hâlledilemeyen işlemler banka üzerinden gerçekleştirilebilir. Yapı Kredi açılış saati 09.00'dır.

Yapı Kredi saat kaçta kapanıyor?

Yapı Kredi mesai saatleri 09.00 itibarıyla başlar. Kapı Kredi kapanış saatine kadar açık olan şubeler öğle arasında 1 saatlik mola verir. Yapı Kredi öğle arası saatleri 12.30 ve 13.30 arasıdır. Öğle saatlerinden sonra kapanışa kadar hizmet veren Yapı Kredi kapanış saati ise 17.00 olarak belirlenmiştir.

Yapı kredi cumartesi günleri açık mı?

Yapı Kredi şubeleri hafta sonu hizmet vermemektedir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet veren Yapı kredi şubeleri cumartesi ve pazar günleri açık değildir. Ayrıca resmî tatillerde ve hafta sonları da dâhil olmak üzerek hizmet vermemektedir.


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