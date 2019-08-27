Yapı Kredi'ye dijital bankacılık alanında 14 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, güçlü bir finansal hizmetler grubu olarak iştirakleriyle birlikte dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından Global Finance ve Stevie'de farklı kategorilerde toplam 14 ödül aldı.

Yapı Kredi açıklamasına göre, 75’inci yılını kutlayana banka, insan hayatına değer katacak teknolojilere odaklanarak, müşterilerinin bankacılık faaliyetlerini istedikleri anda istedikleri mekanda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Bu anlayış doğrultusunda Yapı Kredi Mobil’i "Bankanın Uzaktan Kumandası" olarak konumlayan banka, dijital bankacılık alanında uluslararası arenada aldığı ödüllerle Türkiye’nin dijital bankacılığındaki konumunu daha da güçlendirdi.

Yapı Kredi, Global Finance En İyi Dijital Banka Ödülleri’nde "Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası", "Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası", "Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi", "Avrupa’nın En İyi Açık Bankacılık API’leri" ve "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Çevrimiçi Hazine Hizmetleri" ödüllerinin sahibi oldu.

Banka Stevie Ödülleri’nde ise kurumsal web sitesi ile "Bankacılık Alanında Website Ödülleri" kategorisinde Altın Stevie’nin sahibi olurken, WhatsApp chatbot ve bot üreten platform uygulaması ile "Yapay Zeka - Makine Öğrenimi Çözümleri" kategorisinde Gümüş Stevie kazandı.