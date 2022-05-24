Yapışan yiyecekleri kolayca çıkarmanız çok basit! Her evde olan malzeme ile…

Mutfakta yapılan yiyecekler sevilerek tüketiliyor. Fakat ardında kalan artıklar, yağlar, yemek kalıntılarını temizleme süreci sıkıntıya yol açıyor. Mutfağı temizlemek günlük hayat koşuşturması içerisinde saatleri alabiliyor. Bunları çok daha kısa bir süre içerisinde çözmeniz mümkün. Evde bulunan doğal ürünler kısa süre içerisinde tüm yağlardan ve yemek kalıntılarından kurtulabilirsiniz.

BULAŞIK DETERJANI VE SU KULLANIN

Pişmiş yiyecekleri çıkardıktan ve fırın tepsinizi soğumaya bıraktıktan sonra, elinizle iyice yıkayın. House, "Metal fırın tepsilerini düzenli olarak temizlemek için sıcak su ve bulaşık deterjanı ve ardından iyice kurutmak işe yaramalı" diyor. Fırın tepsisine yapışmış yemek artıkları varsa, fırçalamadan önce 30 dakika boyunca iyice ıslatın. Lavaboya koyun, üzerine bulaşık deterjanı serpin ve sıcak suyla ıslatın. Yapışmaz fırın tepsileri sadece yumuşak bir sünger ve bulaşık deterjanı ve su ile temizlenmelidir.

TUZ İLE OVALAYIN

House, yapışan yiyecekleri çıkarmak için sabunlu su ve kaba tuzun bir kombinasyonunu öneriyor. "Önce fırın tepsisini sabunlu suya batırın. Tepsiyi veya tavayı sudan çıkarın ve tavaya iri tuz serperek ekstra ovma gücü ekleyin. Fırın tepsisini sünger veya yumuşak bir fırça ile ovun ve ardından yıkamayı ve kurutmayı bitirin.”

SİRKE KULLANIN

Sirke temizlik için vazgeçilmez doğal ürünler arasında bulunuyor. Fırın tepsinizi lavaboya yerleştirin ve lavabonun tahliyesini kapatın. Fırın tepsisi batana kadar lavaboyu ılık suyla doldurun. ½ fincan beyaz sirke ve ½ fincan kabartma tozu ekleyin. Tavayı bir saat bekletin ve ardından fırın tepsisini bir ovma pedi ile ovalayın.

SİRKE VE LİMON SUYUNU KARIŞTIRIN

Pası kaldırmayı mı umuyorsun? Bir ölçü beyaz sirke ile bir ölçü limon suyunu karıştırın ve solüsyonu bir fırın tepsisindeki paslı noktalara uygulayın. Karışımdaki asidin pası çözmesi için 5 dakika bekletin. Fırın tepsisini saklamadan önce yıkayın ve iyice kurulayın.



