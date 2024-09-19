Yapışık olarak dünyaya geldiler! Tam 16 saat sürdü! İkizleri görenler bir daha bakıyor

Eylül 2023 yılında dünyaya gelen Pakistanlı Mirha vve Mnal isimli bebekler başlarından yapışık olarak doğdular. Mayıs ayında Türkiye’ye getirilen bebekler, Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Londra’dan özel olarak gelen profesör eşliğinde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahının katılımıyla 19 Temmuz günü, yapışık ikizler iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı. 14 saat süren ameliyata, 60 sağlık profesyonelinin katılırken, ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılma operasyonunun başarıyla tamamlandığı öğrenildi.

‘‘KAFALARI BALON GİBİ ZAMANLA ŞİŞİRİLDİ’’

Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, operasyondan önce çok detaylı tıbbi planlama yapıldığını, sürecin kendileri için de heyecan ve mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bebeklerde ayrılma işlemi sonrası doku eksikliği olmaması için önce "balonla doku genişletme" ameliyatı gerçekleştirildiğini anlatan Ergani, "İlk seansta kafalarına balon gibi zamanla şişirilen, dokuya zarar vermeyen ve dokunun genişlemesini sağlayan bir materyal yerleştirdik. Onları haftada bir şişirerek, dokunun artmasını sağladık. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Bebekleri ayırdığımızda beyinleri açık olacağı için beyni örtecek doku çok önemliydi. Herhangi bir sıkıntıda çocuklara zarar gelme ihtimali vardı ve bu nedenle çok detaylı planlandı. 19 Temmuz'daki ameliyatta çocukları ayırdığımızda dokuları paylaştıracak şekilde planlama yaptık" diye ifade etti.

‘‘OTURMA VE EL HAREKET SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ’’

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek de operasyonun ciddi bir ekip çalışması olduğunu söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeklerimiz birleşik yaşadıkları için oturma ve el hareketlerinde birtakım problemleri vardı. Ameliyat sonrası nörologlarımız, fizik tedavi uzmanlarımız, nörogelişimsel uzmanlarımız tarafından bu sıkıntılar çözüldü. Bebeklerimiz şu an çok iyi, ellerini, kollarını kullanmaya, baş kontrolünü sağlamaya başladılar. 10 gün sonra yaş günleri var, ilk yaş günlerini ayrı olarak kutlayacaklar."

‘‘14 SAATLİK AMELİYAT, YAVAŞ, ILIMLI BİR CERRAHİ PLANDI’’

Pediatrik beyin cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci de ayrılma operasyonuna ilişkin, şunları kaydetti:



"Tüm planlama ve ön işlemlerin ardından en uzun olacak kısım, çocukların birbirinden ayrılacağı ameliyat günü geldi. Sabah 06.00'da bütün ekip hazırdı. 09.30'a kadar bebeklerin anesteziye konforlu şekilde hazırlanması sağlandı. Sonrasında 14 saatlik ameliyat süreci başladı, yavaş, ılımlı bir cerrahi planlandı. Çocukların beyin dokularının birbirinden ayrı olması gibi bir şansımız vardı. Çok iyi bir tempoyla, süreçle bebeklerin ayrılması sağlandı."

"HEPİMİZ ALKIŞLAMAYA BAŞLADIK, BİR YANDAN DA AĞLIYORDUK"

Çocuk Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Uzman Dr. Sibel Saydam yapışık ikiz bebeklerin başarı bir şekilde ayrılma işleminin unutulmaz bir an olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

‘‘Ameliyat sırasında 'Ayrılma işlemi tamamlandı' denildiği an, unutulmaz bir andı. Hepimiz alkışlamaya başladık, bir yandan da ağlıyorduk. Ayrılan bebeklerimizin ameliyatları sonrasında iki ayrı odada devam etti, sonra sırayla yoğun bakıma bıraktık. Anlatılmaz bir duygu." şeklinde konuştu.

‘‘AMELİYAT SONRASI AYRILMAYA ALIŞAMADI’’

Doç. Dr. Demirci, yapışık ikizlerin ameliyat sonrası ayrı olmaya alışık olmamaları nedeniyle huzurlu olmadıklarını belirterek, ‘‘Onun için ilk zamanlar yoğun bakımda bile aynı odaya koyduk, serviste de bir süre aynı yatakta yatırmak zorunda kaldık. Çünkü o teması istiyorlardı. Sonrasında ayrı olmaya alıştılar, sağlık durumları gayet iyi. 2-3 haftaya taburcu etmeyi planlıyoruz. Üç ay sonra kontrolleri olacak, bir süre bu kontrollerle beyin doku gelişimi, kemik gelişimlerine bakılacak. Her şeyin yolunda olacağını umuyoruz" dedi.

‘‘ŞİMDİ İLK YAŞLARINA SAĞLIKLA GİRECEKLER, ÇOK MUTLUYUZ’’

Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:



"Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık Bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesine, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Anne Nazia Parveen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tüm hekimlere ve sağlık personeline teşekkürlerini ileterek, "Çok mutluyum, bebeklerim artık sağlıklı, iyi durumdalar." dedi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır