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"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti! Savunması daha da şaşırtıcı

13.10.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de, polisin denetim yaptığı kontrol noktasından otomobille geçerken bağıran ve sinkaflı küfür eden bir kadın gözaltına alındı. Saatlerce beklemesine rağmen taksi bulamadığı için taksicilere küfür ettiğini belirten kadın, hakaret ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kadın, "Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim?" ifadelerini kullandı.

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti! Savunması daha da şaşırtıcı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

"YAPIŞTIR, YAPIŞTIR" DİYE BAĞIRARAK KÜFÜR ETTİ

Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, sinkaflı küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.

"POLİSE DEĞİL TAKSİCİYE KÜFÜR ETTİM"

Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın "Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim. Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya? Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı" diye konuştu.
Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. (DHA)

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