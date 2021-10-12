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Taksim'de ortalık karıştı! "Yolu açın" dedi, silahla vuruldu

12.10.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'e iş için bir günlüğüne Kapadokya’dan gelen turizmci, İstiklal Caddesi’nde yolu kapatan gençlere "Yolu açın" deyince çıkan kavgada silahla kalçasından vuruldu. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavga kameralara yansırken, olaydan sonra kaçan 5 şüpheli güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Taksim'de ortalık karıştı! "Yolu açın" dedi, silahla vuruldu

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Kapadokya’dan bir günlüğüne iş için İstanbul’a gelen turizmci Emre Ş., Taksim’de İstiklal Caddesi’nden geçip sokağa girmek istedi. O esnada iddiaya göre Emre Ş., kendi aralarında tartışan kalabalık gruba “Yolu açar mısınız?” dedi. Bunun üzerine gruptakilerle Emre Ş. arasında tartışma çıktı.

"YOLU AÇIN" DEDİ, KALÇASINDAN VURULDU

Edinilen bilgiye göre tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar Emre Ş.’nin önce boğazını sıktı ardından da onu itmeye başladı, gruptan kurtulup kaçmaya çalışan Emre Ş. bu kez de bir başka şahıs tarafından tabancayla kalçasından vuruldu. Yaralanan Emre Ş. yere düşerken, grup ise ara sokaklara dağılarak kaçtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Ş., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği görevlileri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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GÜVEN TİMLERİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Görgü şahitlerinin silahlı kişinin kaçtığını söylemesi üzerine aramalara başlayan güven timleri, güvenlik kameralarından önce eşkallerini ardından da beraberinde kaçan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için yapılan çalışmalarda şahısları adım adım izleyen ekipler; Ömer Faruk D. (20), Mahmud Y. (21) ve Emre E. (26) Çıksalı’nda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CAMDAN ATLAYIP PAZARA GİRDİLER ANCAK YAKALANDILAR

Polis ekiplerince silahı ateşlediği tespit edilen Oğuzhan E.’yi (21) yakalamak için yapılan çalışmalar kapsamında Beyoğlu’nda bir adrese gidildi. Ekiplerin adrese gireceği esnada, Oğuzhan E., camdan atlayarak kaçtı. Adrese yakın semt pazarına kaçan şüpheli Oğuzhan E. ile beraberindeki Fatih Barış D. (21) ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üstlerini arayan ekipler, kavgada kullanılan silahlı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli Oğuzhan E. kasten yaralama suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kavga ve şüphelilerin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir grup genç kavga ettiği esnada Oğuzhan E.’nin elindeki silah ile Emre Ş.’ye ateş ettiği ve ardından kavgaya karışan şüphelilerin hepsinin ara sokaklara karıştığı görülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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