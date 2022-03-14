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  4. Yaptığı hata pahalıya patladı! 1 milyon dolarlık NFT sudan ucuza satıldı

Yaptığı hata pahalıya patladı! 1 milyon dolarlık NFT sudan ucuza satıldı

14.03.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir NFT koleksiyoncusunun yaptığı ufak bir hata 1 saniyeden daha kısa sürede 1 milyon dolar kaybetmesine neden oldu. Kullanıcı, eserini 444 ETH (yaklaşık 1 milyon dolar) yerine yanlışlıkla 444 wei'ye sattı. 444 wei, 1 cent'in bile altında bir fiyat.

Yaptığı hata pahalıya patladı! 1 milyon dolarlık NFT sudan ucuza satıldı

NFT dünyası büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ancak NFT dünyasında zaman zaman hatalar yaşanıyor ve bu hatalar sonucunda büyük paraların kaybedildiği görülüyor. Örneğin daha önce bir NFT'nin fiyatında yazım hatası yapılınca 300 bin dolarlık NFT'nin çok düşük bir fiyata satıldığını görmüştük. Şimdi bu olayın bir benzeri dino_dealer kullanıcı adını kullanan bir NFT koleksiyoncusunun başına geldi.

1 MİLYON DOLARLIK NFT'Yİ YANLIŞLIKLA SUDAN UCUZA SATTI!

ABD merkezli Vice News'in blockchain kayıtlarına dayandırdığı haberine göre; Birkaç gün önce, bir NFT koleksiyoncusu EtherRock koleksiyonunun 44 numaralı eserini yanlışlıkla 444 ETH (yaklaşık 1 milyon dolar ) yerine 444 wei'ye listeledi. Nitekim birileri o eseri hemen kaptı. Ancak 1 milyon dolarlık eseri bir cent'in de altında bir fiyata sattı.

NFT tweet

SATIN ALAN TEKRAR SATIŞA KOYDU

NFT koleksiyoncusu Twitter hesabından konu hakkında tweet attı. Koleksiyoncu, 444 ETH değerindeki EtherRock koleksiyonun 44 numaralı eserini yanlışlıkla 444 wei'den listelediğini, bir botun ise eseri satın aldığını ve 234 ETH'den (yaklaşık 600 bin dolar) tekrar listelediğini söyledi. Ayrıca tek bir tıklamayla 1 milyon dolar kaybettiğini de ekledi.

Bir saniyeden daha kısa bir sürede 1 milyon dolar kaybetmesine rağmen, koleksiyoncu pes etmedi. Etherscan'da para iadesi istemek gibi başka yöntemler denedi. Ancak kaynakların bildiği kadarıyla henüz sonuca ulaşamadı.

NFT nedir, nasıl alınır? NFT nasıl satılır? İşte NFT örnekleri...NFT nedir, nasıl alınır? NFT nasıl satılır? İşte NFT örnekleri...

Botun sahibinin koleksiyoncunun mesajını veya tweet'ini fark etmesi ve dürüst davranarak NFT'yi iade etmesi hala mümkün. Ancak büyük olasılıkla, koleksiyoncu parasını veya NFT eserini geri alamayacak.

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