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Yaptığı kazada arkadaşının öldüğünü duydu! Sağlık çalışanlarından yürekleri dağlayan istek 'Elektro şok falan yapın'

25.03.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, kullandığı minibüsle önündeki kamyona çarpan Serkan E. (29), aracında bulunan Murat Apatürk'ün (19) kazada öldüğünü duyunca sağlık ekiplerine "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü.

Yaptığı kazada arkadaşının öldüğünü duydu! Sağlık çalışanlarından yürekleri dağlayan istek 'Elektro şok falan yapın'

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 13’ncü kilometresinde meydana geldi. Serkan E., kullandığı minibüsle, önünde giden Ömer K. idaresindeki süt kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Serkan E.'nin kullandığı minibüste bulunan Murat Apatürk'ün kaza sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti. 

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'ELEKTRO ŞOK FALAN YAPIN'

Arkadaşının ölümünden habersiz olan yaralı Serkan E. ise sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği anlarda önce arkadaşına bakılmasını isteyerek, “Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın” diye gözyaşı döktü. Yaralı sürücü Serkan E., ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaza anında kaybeden Murat Apatürk’ün cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Ömer K. kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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