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  4. Yaptıkları oyun şeytanın aklına gelmez! Kıskıvrak yakalanmasalar bir ili zehirleyeceklerdi

Yaptıkları oyun şeytanın aklına gelmez! Kıskıvrak yakalanmasalar bir ili zehirleyeceklerdi

16.09.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucuyla mücadele yurdun birçok noktasında kesintisiz devam ediyor. Güvenlik güçlerini atlatmak isteyen uyuşturucu satıcıları ise her gün yeni bir yöntem deniyor. Son olarak Kayseri'de yakalanan satıcıların yaptıkları plan ağızları açık bıraktı. Şehre geçirmek istedikleri uyuşturucuları çekici üzerindeki araca saklayan satıcılar polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Araçta toplam 5.1 kilo uyuşturucu tespit edildi.

Yaptıkları oyun şeytanın aklına gelmez! Kıskıvrak yakalanmasalar bir ili zehirleyeceklerdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kamufle etmek için çekicinin üzerinde taşınan araç içerisinde 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

GG

ŞEYTANİ PLAN

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri M.U., Ç.N.K. ve B.D.'nin batı illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler, şahısların il sınırına girdiğinde uyuşturucu madde yüklü aracı kamufle etmek için çekiciye yüklediğini belirledi. Ankara yol uygulamasında çekiciyi durduran ekipler, araç içerisindeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 5 parça halinde toplamda 5.1 kilo ağırladığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu
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