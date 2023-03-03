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Yaptırdığı başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi görünüyorum"

03.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Botoks genellikle olgun kişilerin yüzündeki kırışıklıkları ve mimik çizgilerini gidermek için yaptırdığı bir uygulama olsa da botoksa olan ilgi çok daha erken yaşlardan başlıyor. Botoks uygulaması yaptırmadan önce güvenilir bir yere gittiğiniz emin olmak gerekiyor. Gülümsemesine botoks yaptıran bir kadın hatalı işlem yüzünden seri katile benzediğini belirterek botoks sonucunu paylaştı.

Yaptırdığı başarısız botoks başına bela oldu! "Seri katil gibi görünüyorum"

Botoks işlemleri sosyal medyanın da etkisiyle birlikte popülerliğini giderek artırıyor. Doğru müdahaleler ile etkili ve güzel sonuçlar sağlayan botoksun profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılması korkutucu görünümlere sebep olabiliyor. Kanadalı bir TikToker, gülüşünü düzeltmek için Botox enjeksiyonları yaptırdıktan sonra "seri katil" gibi göründüğünü söylüyor.

Chloe Ellies , 100 günlük şaşırtıcı botoks hikayesini paylaşmak TikTok'ta video yayınlamaya karar verdi. Ellies, yayınladığı videoda "Beceriksiz Botox'umun nasıl devreye girdiğini izleyin," diyor.

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"Önceki" fotoğraflardan sonra Ellies, burnunun her iki tarafına ve gözlerinin altına çizilmiş beyaz kalem işaretleriyle prosedür öncesi bir fotoğrafını paylaşıyor. Videonun yorumlar bölümünde, dolgu maddesinin olduğu ve eritilmesi gereken gözünün altındaki işaretleri açıkladı. "Gümüş gibi bir gülümseme için neden bu kadar yüksek enjekte ediyorsun?" diyor.

Ellies, The Post'a koyu halkaları tedavi etmek için gözyaşı oluğu dolgusu yaptırdığını söyledi. Ellies,"Enjektörün hatası mı yoksa tedavi için iyi bir aday değil miydim emin değilim, ancak dolgu aslında gözlerimi daha kötü gösterdi" dedi.

DOLGULARINI ERİTMEK İÇİN BİLMEDİĞİ BİR KLİNİĞE GİTTİ

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"Süper kabarıklardı ve her zaman yorgun görünüyordum. Yaklaşık dört ay sonra geri döndüm ve eritilmesini istedim, ancak taşındığından beri beni onun yerine arkadaşının kliniğine gönderdi ve burada dolguyu ücretsiz olarak eritmeyi kabul etti.
Ellies, The Post'a çırak bir hemşirenin dolgu maddesini çözdüğünü ve Ellies bu konuda hazırlıksız bir açıklama yaptıktan sonra beğenmediği gülümsemesi için Botoks enjekte ettiğini söyledi.

TikTok'ta Ellies, Botox yolculuğu ilerledikçe daha fazla fotoğraf gösterdi. Enjeksiyondan sonraki 3. gün fotoğrafına "Seri katil gibi görünüyorum" yazdı. “Üçüncü gün erkek arkadaşım 'Smile'daki (birkaç gün önce izlediğimiz korku filmi) kıza benzediğimi söyledi . Aynaya koştum, gülümsedim ve gözyaşları döktüm, ”dedi.

"NE ZAMAN GÜLSEM AĞZIMI KAPATIRDIM"

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Devam etti: “Tam panik moduna girdim, saplantılı bir şekilde sakızlı gülümseme Botox'un ne kadar sürdüğünü, ne zaman zirveye ulaştığını ve azaldığını araştırdım ve henüz zirvede olmadığını keşfettiğimde harap oldum. Çok utandım ve ne zaman gülsem ağzımı kapatırdım.”

BOTOKSUN ETKİSİNİ KAYBETMESİ 100 GÜN SÜRDÜ

Ellies, enjeksiyonların nihayet etkisini yitirdiğini fark etmesinin 100 gün sürdüğünü iddia ediyor. "Yüzümü tamamen bozdu - yanaklarım düzleşmiş ve donmuştu ve gözlerim artık daha önce hiç olmadığı kadar kırışmıştı çünkü gülümsediğimde dış yanağım onları yukarı doğru itiyordu" dedi.

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ZAMANLA AZALACAĞINI SÖYLEYEREK GEÇİŞTİRDİLER

"Aslında iki haftalık işarette enjektöre geri döndüm çünkü dolguyu tamamen eritmemişlerdi, bu yüzden bunu eritmek için bir ton daha fazla para harcadım, onlara gülümsemem konusunda ne kadar utandığımı söyledim ve onlar da bir nevi sadece zamanla solacağını söyleyerek başından savdı.”

AMACI BOTOKS ÖNCESİ YÜZÜNE DÖNEBİLMEK

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Ellies, "Yani evet, dolgu ve botoks enjeksiyonu yapmak berbat bir ilk deneyimdi ve şimdi amaç, orijinal Botoks öncesi yüzüme geri dönmek!" diyerek yaptırdığı işlemlerin sonuçlarından memnun kalmadığını açıkladı.

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