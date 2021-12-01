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Yaralı ayı tedavi altında! ''Ayakları kırık, iç kanama geçiriyordu''

01.12.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu ayaklarıyla vücudunun değişik yerlerinde kırıklar oluşan ayı tedavi altına alındı. Tedaviye alınan ayıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Hayvan hareket edemez durumdaydı ve acı çektiği belliydi. Ayıyı anesteziye aldık, genel stabil hale getirdik. Sağ ve sol ayakları kırık, iç kanama, solunum güçlüğü vardı ve ayı hareket edemez durumdaydı. İlk müdahaleleri yaptık. Oksijeni stabil hale getirebilirsek, kırıkları tedavi edeceğiz'' dedi.

Yaralı ayı tedavi altında! ''Ayakları kırık, iç kanama geçiriyordu''

Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Tendürek Dağı bölgesinde yaralı ayıyı gören sürücüler, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Çevre güvenliğini sağlayan jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, bayılttıkları ayıyı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Bölgede ‘Lokman Hekim’ olarak bilinen Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan’ın ilk müdahalesinin ardından ayı tedavi altına alındı.

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''DAĞDAN BESİN İHTİYAÇLARI İÇİN İNİYORLAR''

Tedaviye alınan ayıyla ilgili konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayatın bütün sorunlarıyla ilgilenmekte, çözüm yollarını bulup hayvanları tekrar doğaya tutunmasını sağlamaktadır. Son olarak Çaldıran ilçesi Tendürek mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Jandarma olay yerine vardığında, trafik kazasına sebebiyet veren bir boz ayı olduğu anlaşılınca, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veriliyor. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de bize ayının naklinin yapılması ve tedavinin başlaması konusunda müracaatta bulundu. Ekibimizle birlikte olay yerine gittik. Gittiğimiz mevkide her yıl trafik kazası ve ayıların popülasyonundan haberimiz vardı. Belirli zamanlarda çöplüklerden besin ihtiyaçlarını karşılamak için dağdan iniyorlar” dedi.

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''SAĞ VE SOL AYAKLARI KIRIK, İÇ KANAMA GEÇİRİYORDU''

Trafik kazasında ayının ağır yaralandığını ifade eden Aslan, “Olay yerine vardığımızda jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yetkilileri oradaydı. Hayvan hareket edemez durumdaydı ve acı çektiği belliydi. Ayıyı anesteziye aldık, genel stabil hale getirdik. İlk muayenelerde hayvanın sağ ve sol ayakları kırık, iç kanama, solunum güçlüğü ve omurlarda da kırık vardı ve ayı hareket edemez durumdaydı. Hayvana ilk müdahaleleri yaptık, oksijeni stabil hale getirebilirsek, artık kırıklarla uğraşacağız. Bu tür ağır yaralanmalarda ayılarda olumlu sonuç alınmaz, biz bundan sonraki kazalara meydan vermemek için yola çıkan sürücülerin şehir merkezinden çıktıktan sonra dikkatli ilerlemelerini istiyoruz. Doğada her zaman yaşayan bir canlı var, bu canlılarımız da hareket halinde olabilirler” diye konuştu.

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(İHA)

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