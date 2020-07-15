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Yaralı dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 23:04 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağı'na tırmanırken düşme sonucu yaralanan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Yaralı dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü sınırındaki Kaçkar Dağı'na tırmanan 9 kişilik ekipte yer alan Mehmet Birlik (58), Dilberdüzü mevkisinde düşerek yaralandı.

Yürümekte zorluk çeken Birlik için AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım talep edildi.

AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığının anlaşılması üzerine bölgeye Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığından Skorsky helikopter gönderildi.

Birlik, Skorsky helikopterle bulunduğu yerden alınarak, önce Yusufeli İlçe Stadyumu'na, oradan da ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi aldına alındı. (AA)

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