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  4. Yaralı köpek Çaki'ye okul müdürü sahip çıktı! Öğrenciler köşe hazırladı

Yaralı köpek Çaki'ye okul müdürü sahip çıktı! Öğrenciler köşe hazırladı

20.12.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin çok sevdiği sokak köpeği, polisten kaçan şoförün aracıyla çarpması sonucu yaralandı. Yaralı sokak köpeği için okulun salonunda bir köşe hazırlandı. Merhametsiz sürücünün çarptığı Çaki, iki haftadır kendisine evini açan okul müdürü Mustafa Kurtuluş'un himayesinde iyileşmeye çalışıyor.

Yaralı köpek Çaki'ye okul müdürü sahip çıktı! Öğrenciler köşe hazırladı

Sahiplendikleri sokak köpeği Çaki’nin sevimli halleriyle okulun maskotu haline dönüştüğü ve öğrencilerle, okulun öğretmenlerinin maskotu haline geldiği öğrenilirken, öğrenciler Çaki’ye olan sevgilerini açılan deftere yazdılar.

EVİNDE MİSAFİR EDİYOR

Çok büyük ilgi gören deftere dostlarına sevgilerini güzel cümlelerle anlatan öğrenciler onun biran önce iyileşip okula kendi aralarına dönmesini dilediler.
Çaki nin tedavisi için 2 haftadır uğraş veren onu kendi evinde misafir eden okul müdürü Mustafa Kurtuluş ise, "Biz olması gerekeni yapıyoruz ama öğrencilerimin küçük dostlarına gösterdikleri ilgi ve sevgi, beni ve okulumuzun öğretmenlerini fevkalade gururlandırdı” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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