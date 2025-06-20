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Yaralı kuştan, aile üyesine... Saksağanla tatil yapan kadın: Hayatını kurtardığı yavru saksağan evladına dönüştü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yürek ısıtan bir dostluk hikayesi yaşanıyor. Yuvadan düşerek yaralanan yavru bir saksağan, kendisini bulan ve özenle bakımını üstlenen kadının sayesinde hayata tutundu. Adeta bir bebek gibi bakılan minik kuş, artık ailenin bir parçası oldu. Annesi gibi gördüğü kadını bir an bile yalnız bırakmayan yavru saksağan, birlikte tatile bile gidiyor.

Yaralı kuştan, aile üyesine... Saksağanla tatil yapan kadın: Hayatını kurtardığı yavru saksağan evladına dönüştü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan kadın, yuvasından düşerek yaralanan yavru saksağanı sahiplenerek hayata tutunmasını sağladı. Yavru saksağan ise annesi gibi gördüğü kadını adım adım takip ediyor.

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BEBEK GİBİ İLGİYLE BAKILIYOR

Edinilen bilgilere göre, 23 Mayıs tarihinde Sakarya Üniversitesi kampüsü çevresinde gezen Sibel Arın Sezer, yerde çırpınan ve uçma kabiliyetini kaybetmiş bir yavru saksağan gördü. Hayvanseverliğiyle tanınan Sezer, yavru kuşu evine götürerek bakımını üstlendi. Yaklaşık 24 gündür kuşun bakım ve tedavisini sürdüren Sezer, onu adeta kendi çocuğu gibi görüyor. Bebek gibi ilgiyle bakılan kuş ise annesi olarak benimsediği Sezer’in yanından bir an bile ayrılmıyor.

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"İSTANBUL'A GİDİYORUZ, KARASU'DA, CEBECİ’DE TATİL YAPIYORUZ"

Sibel Arın Sezer, ilk kez saksağan baktığını ifade ederek, "Adı 'Haşmet' ve benimle birlikte 3 haftadır yaşıyor. Ben nereye gidiyorsam, o oraya geliyor. İstanbul'a gidiyoruz, Karasu’da, Cebeci’de tatil yapıyoruz, kedilerimle ve oğlumla anlaşıyor. Evimden bir parça oldu. Üniversitenin girişinde uçuruyorum. 100 metre kadar uçuyor ama sesimi duyunca bir yere gitmiyor."

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"KALİTESİZ MAMADA YEMİYOR, MAMA AYIRIYOR"

Sibel Arın Sezer, "Mama yemeyi daha bilmiyor, ben elimle besliyorum. Kalitesiz mamada yemiyor, mama ayırıyor. Ciğer, yumurta beyazı ve şırıngayla su veriyorum. O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok, özgürlüğüne kavuşsun tabii ki ve inşallah mutlu olur. En azından yaşatabildik, giderse onu çok özleyeceğim" dedi.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya kuş hayvan Philips Yaşam Kategorisi
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