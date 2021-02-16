Yararlarını duyan yaptırıyor! Karın bölgesine İsveç masajı bakın ne faydalar sağlıyor

İsveç masajı, vücuttaki kas gerilimini azaltır. Çünkü eller kullanılarak kaslara yapılan bir masaj yöntemidir. Gün içerisindeki iş stresinden kurtarır. Aynı zamanda sıvazlamanın da yoğun olarak kullanıldığı bir masaj türü olduğu için, masaj yağlarıyla beraber kan dolaşımı hızlanır ve vücut güzelleşir. Dolaşımın hızlanmasıyla beraber, vücutta kılcal damar gibi sorunlar varsa bunların fazlalaşmasını önler. Günün stresinden uzaklaştıran, rahatlatıcı ve hafif, ayaktan ense köküne kadar yapılan bir masaj yöntemidir.

KARIN BÖLGESİNE İSVEÇ MASAJI NASIL YAPILIR?

Karın masajına, sıvazlamayla ve saat yönüne doğru hareketlerle başlanır. Böylece iç organlar rahatlatılır. Daha sonra yukarı doğru yapılır. Son olarak lenf kanallarına doğru masaj sonlandırılır.

Karın masajı, karın bölgesini oluşturan kaslara odaklanır. Karnı oluşturan kaslar arasında transversus abdominus, rektus abdominus ve dış, iç eğik kaslar bulunur. Kas gerginliğini ve gerginliğini tedavi etmeye yardımcı olmak için karın masajında bir dizi teknik kullanılır. Karın masajı, esnekliği artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.