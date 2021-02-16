Yararlarını duyan yaptırıyor! Karın bölgesine İsveç masajı bakın ne faydalar sağlıyor

İsveç masajı, vücuttaki kas gerilimini azaltır. Çünkü eller kullanılarak kaslara yapılan bir masaj yöntemidir. Gün içerisindeki iş stresinden kurtarır. Aynı zamanda sıvazlamanın da yoğun olarak kullanıldığı bir masaj türü olduğu için, masaj yağlarıyla beraber kan dolaşımı hızlanır ve vücut güzelleşir. Dolaşımın hızlanmasıyla beraber, vücutta kılcal damar gibi sorunlar varsa bunların fazlalaşmasını önler. Günün stresinden uzaklaştıran, rahatlatıcı ve hafif, ayaktan ense köküne kadar yapılan bir masaj yöntemidir.
Karın masajına, sıvazlamayla ve saat yönüne doğru hareketlerle başlanır. Böylece iç organlar rahatlatılır. Daha sonra yukarı doğru yapılır. Son olarak lenf kanallarına doğru masaj sonlandırılır.
Karın masajı, karın bölgesini oluşturan kaslara odaklanır. Karnı oluşturan kaslar arasında transversus abdominus, rektus abdominus ve dış, iç eğik kaslar bulunur. Kas gerginliğini ve gerginliğini tedavi etmeye yardımcı olmak için karın masajında bir dizi teknik kullanılır. Karın masajı, esnekliği artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
Karın masajı sırasında kullanılan çeşitli teknikler vardır. Kullanılan teknikler şunları içerir: Derin vuruşlar, yuvalarma hareketleri, sıkma ve yoğurma.
Karın masajı sırasında kullanılan yaygın bir teknik derin vuruşlardır. Derin vuruşlar düzleştirilmiş eller ve parmaklarla yapılır. Kas dokularına derinlemesine girmek için derin vuruşlar kullanılır, bu nedenle sıkı bir baskı uygulanır.
Derin vuruşlar, kas gerginliğini azaltarak ve doku elastikiyetini artırarak ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Hareket sırasında ağrıya neden olabilecek kısıtlamayı azaltmak için gergin kaslar gevşetilir. Kas dokuları da gevşetilir ve gerilir, böylece esnekliğe yardımcı olmak için elastikiyet arttırılır.
Yuvarlama hareketleri, karın masajı sırasında kullanılır. Gerginliği gidermenin etkili bir yoludur. Fasya, cildin altında bulunur ve gergin olduğunda kısıtlama yaratabilen ince bir bağ dokusu tabakasıdır. Deri yuvarlanması, gerginlik ve kısıtlamayı gidermek için kasların ve fasyanın sıcaklığını artırmaya yardımcı olur. Gerginliği azaltarak kas ağrısını da azaltmaya yardımcı olur.
Sıkma yöntemi, karın masajı sırasında kullanılan yaygın bir tekniktir. Sıkma, kas dokularını karnın her iki yanından alıp merkeze doğru zıt yönlerde çekmeyi içerir.
Yoğurma, dokuları gevşetmek için kan ve lenf akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Yumuşak dokuların çekme ve sıkma hareketleri nedeniyle kas ısısı yükseldikçe hem kan hem de lenf akışı artar. Kan ve lenf akışının iyileştirilmesi, metabolik atıklarla değiştirilebilecek kaslara sağlanacak oksijen ve besin miktarında artış olduğu için dokulardaki hücresel alışverişi artırmaya yardımcı olur. Hücresel değişimin artması, kas yorgunluğunun azalmasına neden olur ve daha güçlü ve sağlıklı kasların korunmasına yardımcı olur. Kas ısısı arttıkça bağ dokuları da gevşer.
Okuyucu Yorumları 0 yorum