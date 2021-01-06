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  4. Yardım etme bahanesiyle yaklaştığı kadının parasını ve telefonunu çaldı

Yardım etme bahanesiyle yaklaştığı kadının parasını ve telefonunu çaldı

06.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde pazarda alışveriş yapan çocuklu kadının yanına yaklaşıp poşetleri taşımasına yardım etmek istediğini söyleyen şahıs, kadının cep telefonu ile parasını çalıp kaçtı.Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde pazarda alışveriş yapan çocuklu kadının yanına yaklaşıp poşetleri taşımasına yardım etmek istediğini söyleyen şahıs, kadının cep telefonu ile parasını çalıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Cemile K. isimli kadın, çocuğunu bebek arabasına bildirip mahallede kurulan pazara gitti. Alışverişini yapan kadın, poşetleri bebek arabasına yerleştirirken yanına gelen genç bir şahıs yardımcı olmak istediğini söyledi. Kadının poşetleri bebek arabasına yerleştirmesini fırsat bilen şahıs, içerisinde cep telefonu ile 360 lira olan cüzdanı çalıp kaçtı. Olay yerine giden polis ekipleri, eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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