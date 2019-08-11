Yardım kuruluşlarının Afrika'daki kurban çalışması

TANZANYA/SOMALİ/BANGSAMORO (AA) - Yardım kuruluşlarınca, Somali ve Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da mazlum ve muhtaçlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, Tanzanya'da ise yarın dağıtılacak.

Kurban Bayramı'nı yarın kutlayacak Tanzanya'nın Sıngıda kentinde hazırlıklarını tamamlayan Avrupa Yetim Eli Derneği ekipleri, 8 bin aileye kurban eti ulaştıracak.

Dernek koordinatörü Cahit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada halkın kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'den ve Almanya'dan hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaklarını belirten Ataş, "Tanzanya'da yarın Kurban Bayramının birinci günü, hayırseverlerin bize vekaletlerini verdikleri kurbanları keseceğiz. Kestiğimiz kurban etlerini yetim, mağdur ve fakirlere dağıtacağız. Hedefimiz 8 bin aileye kurban eti dağıtmaktır. Kurban eti ile beraber burada yetimleri giydireceğiz ve yoksullara kuru gıda yardımı yapacağız." dedi.

Hollanda'da faaliyet yürüten İHO-EBRAR Tanzanya koordinatörü Sabahattin Ugar da kurban hazırlıklarını tamamladıklarını ve Hollanda'daki Türkler ve diğer Müslümanların bağışladıkları kurbanların etini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını söyledi.