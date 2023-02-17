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  4. Yardım standından malzemeleri alıp istifledi, 'Depremzedeyim' deyip satmaya başladı! Savunması ortaya çıktı: Çocuk kıyafetlerini bakın neden almış...

Yardım standından malzemeleri alıp istifledi, 'Depremzedeyim' deyip satmaya başladı! Savunması ortaya çıktı: Çocuk kıyafetlerini bakın neden almış...

17.02.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yangından mal kaçırır gibi' deyimini depremde birebir uyguladı, depremzede olduğunu söyleyip dağıtılan yardımları topladı ve satmaya başladı. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda odundan yağmurluğa, havludan elektrikli battaniyeye, kadın botundan bakliyata ve zeytinyağına dek muhtelif malzemeler ele geçirildi. Mahkemece tutuklanan Ali Kamalak'ın ifadesi ortaya çıkarken (55) "Bebek kıyafetlerini neden aldın?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Yardım standından malzemeleri alıp istifledi, 'Depremzedeyim' deyip satmaya başladı! Savunması ortaya çıktı: Çocuk kıyafetlerini bakın neden almış...

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"EŞYALARI İSTİFLEDİM, ARKADAŞIM GÖRÜNCE NE OLDUĞUNU SORDU"

Ali Kamalak, savcılıktaki ifadesinde, 4 Şubat tarihinde deprem bölgesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini anlatıp şunları söyledi:

"Burada boşanma aşamasında olduğum eşim ve çocuklarımın bir kısmı bulunuyordu. Diğer çocuklarım ise deprem bölgesi olan İskenderun ve Dörtyol'da yaşıyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depreme yakalandım. Yaklaşık 5 gün kadar orada kaldım, daha sonrasında Muğla'ya döndüm. Şehirde gezindiğim sırada gençlik merkezinde bağış için gönüllüler tarafından toplanan eşyaların olduğu bir yardım standına rastladım. Çocuklarımı Muğla'ya getirebileceğimi düşünerek birtakım yardım malzemelerini aldım ve bunları arkadaşımın dükkanına istifledim.

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Hiçbir şekilde eşyaları satışa çıkaracak biçimde yerleştirmedim. Eşyaları aldığımdan arkadaşımın haberi yok. İstiflediğim zaman gördü ve ne olduğunu sordu. Çocuklarımı deprem bölgesinden Muğla'ya getirebilirim düşüncesiyle eşyaları aldım. İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim.”

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"BEBEK KIYAFETLERİNİ NEDEN ALDIN?" DİYE SORULDU

Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine Ali Kamalak, "En küçük çocuğum 12 yaşındadır. Ancak torunlarım buluyor" diye cevap verdi.

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(DHA)

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