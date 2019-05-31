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Yargı Reformu Stratejisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Günay Kubilay: - "Toplumun ihtiyaçlarını temel alan yeni bir yargı düzenlemesi söz konusu olacaksa o zaman bu her şeyden önce iktidarıyla ve muhalefetiyle herkesin ortak bir çabasının sonucunda ortaya çıkan bir belge olabilirdi"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Yargı Reformu Strateji'ne ilişkin, "Toplumun ihtiyaçlarını temel alan yeni bir yargı düzenlemesi söz konusu olacaksa o zaman bu her şeyden önce iktidarıyla ve muhalefetiyle herkesin ortak bir çabasının sonucunda ortaya çıkan bir belge olabilirdi." dedi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir siyasal dönüşüm sürecinin içine girildiğini belirten Kubilay, Türkiye'de uzun bir zamandır demokratik değişim ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kubilay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi'ni değerlendirerek, "İktidar da bu ihtiyacı tespit etmiş olmalı ki ortaya çıkmış olan demokratik değişim talebini bir demokratik yargı paketiyle karşılamak yerine, bir strateji belgesiyle, 2023'e bir vizyon oluşturmak bakımından zamanı belli olmayan bir belge ile bu değişime talebine karşılık vermiş oldu." diye konuştu.

Demokratik bir yargıdan söz etmek için öncelikle mevcut yargı sisteminin değiştirilmesi gerektiğini öne süren Kubilay, "Toplumun ihtiyaçlarını temel alan yeni bir yargı düzenlemesi söz konusu olacaksa o zaman bu her şeyden önce iktidarıyla ve muhalefetiyle herkesin ortak bir çabasının sonucunda ortaya çıkan bir belge olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Açıklanan belgenin içinde düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün ve akademik özgürlüğün bir terör suçu olmanın ötesine geçtiğine dair herhangi bir emare olmadığını savunan Kubilay, "Demokratik siyaset üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan bu yargıya ilişkin herhangi bir düzenleme de yoktur." dedi.

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