Yargı reformu teklifi komisyonda

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bizatihi yürütmenin başı tarafından açıklandığını söyleyerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanmasında gerçekçi olursak, Meclisin buradaki fonksiyonu çok az. O zaman da dedik, şayet bizi sürecin içine katarsanız, Türkiye'nin yargısal sorunlarını çözmek istiyorsanız bu bizi memnun eder. 'Hangi alanlarda ne gibi değişiklikler öngörüyorsanız biz üzerinde çalışır size geri döneriz' dedik." ifadesine yer verdi.

Özkaya, muhalefet partilerine teklifin sunulduğunu, muhalefet partilerinin bazı görüş ve önerilerinin de teklifte yer aldığını söyledi.

TBMM Adalet Komisyonunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, açıklandığı günden bu yana toplumda büyük bir beklenti oluşturduğunu ifade eden Emre, "İnfaza ilişkin düzenlemlerde toplumda büyük bir beklenti var. Bu konuda çok fazla mesaj alıyoruz. Bir twit atsak, altına yüzlerce mahkum yakını mesaj atıyor. Bu meselenin hızlıca hallolması lazım." diye konuştu.

Getirilen teklif içeriğinde yeşil pasaportun reform olarak sunulmasına karşı olduğunu dile getiren Emre, hukuk mesleğine girişte sınav yapılmasını ise desteklediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye'nin bir reforma ihtiyacının olduğunu, bu reformun, hukuk devletine ve bağımsız yargıya ihtiyaçtan kaynaklandığını kaydetti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hiçbir paketinde anayasa değişikliğinin olmadığını anımsatarak, söz konusu belgenin "reform" olarak nitelendirilmesini eleştiren Erkek, "Bu paketler bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifidir. Bir reforma gerçekten çok ihtiyacımız var." dedi.

Erkek, olağanüstü hal sırasında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin durumunun da Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde olması gerektiğini savundu. Muharrem Erkek, "Gelin gerçek anlamda bir reform için anayasa değişikliklerini cesaretle yapalım." ifadesini kullandı.