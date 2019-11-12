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Yargıç tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

12.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen bir tecavüz davasında yargıç mağdura "Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?" diye sordu. Adı açıklanmayan kadın, yargıç Bruce Bennett'in hem savcılar hem de avukatları şaşkınlığa uğratan teklifini reddetti.

Yargıç tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?

ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen bir tecavüz davasında yargıç mağdura "Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?" diye sordu. Adı açıklanmayan kadın, yargıç Bruce Bennett'in hem savcılar hem de avukatları şaşkınlığa uğratan teklifini reddetti.

Washington Post'un The Advacote sitesine dayandırdığı haberine göre, Perşembe günkü duruşmada, yargıç bu teklifi saldırganla ilgili 12 yıllık hapis cezasını açıklamadan önce yaptı.

'Benden çaldığı yılları hapiste geçirmesini istiyorum'

Tecavüz mağduru yargıca "Hayatımın yarısını bununla mücadele için harcadım. Benden çaldığı yılları hapiste geçirmesini istiyorum" diye yanıt verdi.

Bölge Savcısı Hillar Moore, Washington Post'a meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir teklife tanık olduğunu belirterek "Yargıcı tanıyan bir kişi olarak, mağdura bir şekilde yardım etmeye çalışmış olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yargıç Bennett, daha sonra gerekçeli kararında 45 yaşındaki sanık Sedrick Hills'in ağır bir trafik kazasında yaralandığını belirterek "Sanık, kaza davasında alacağı tazminatla hapishaneden bir servetle çıkarken mağdurun duygusal yaraları için tazmin edilmemesi adil olmayacaktı" dedi.

Gazeteye göre, tecavüz olayı 2003'te yaşandı. Şimdi 31 yaşında olan kadın, tecavüze uğradığında 15 yaşındaydı.

Bir DNA kanıtının ortaya çıkmasından sonra 2014'te Sedrick Hills hakkında dava açıldı. Ağustos 2018'de Hills, suçlu bulundu.

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