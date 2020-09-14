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Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:39 | Son Güncelleme

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, emsal olacak bir karara imza attı. Adliye koridorunda Ceza İnfaz Koruma Memuru’na ’artislik yapma’ diyen hükümlü, ’hakaret’ iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Emsal kararla birlikte, görevli memura ’artislik yapma’ demek hakaret suçu sayılacak.

Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...

Bir duruşma için geldiği adliyede, kardeşiyle konuşan hükümlüyü, görevli ceza infaz koruma memuru uyardı. Bunun üzerine hükümlü, adliye koridorunda kardeşi ile konuşmasına devam etti. Memur, konuşmaya devam etmesi halinde nezarethaneye alınacağını söyleyip, sanığı uyarıya riayet etmediği gerekçesiyle nezarethaneye götürmek istedi.

Bu esnada hükümlü; "Götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma" dedi. Memur, hükümlünün bu sözlerini yargıya taşıdı. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı bu sözlerini ’hakaret ve tehdit’ saydı. Sanık kararı temyiz etti.

YARGITAY HAKARET SAYDI

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, sanığın sözlerinin, görevin yapılmasını engellemeye yönelik olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliğinde yanılgı ile yazılı şekilde tehdit suçundan hüküm kurulmasını yasalara aykırı buldu. Ancak sözlerin hakaret suçu olduğunu açıkladı.

Kararda, adliyede mahkum koğuşunun olmadığı da hatırlatıldı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verdi.

Emsal kararla birlikte, görevli memura ’artislik yapma’ demek hakaret suçu sayılacak.

İHA

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