HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay'dan 'Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbeleri alınsın' talebi

Yargıtay'dan 'Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbeleri alınsın' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 14:14 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulması yönünde talepte bulundu.

Yargıtay'dan 'Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbeleri alınsın' talebi

12 Eylül darbe davasının görüldüğü Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2019’daki karar duruşmasında dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın ölmesi nedeniyle haklarındaki kamu davasının "ortadan kaldırılmasına" karar vermişti.

Müdahil avukatlarının mahkemenin bu kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyayı inceleyen Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesine sundu. Tebliğnamede, Evren ve Şahinkaya’nın ölümleri nedeniyle davanın düşürülmesinin isabetli olduğu ancak rütbelerinin sökülmesi ve mallarına el konulmasına yer olmadığı kararının bozulması gerektiği vurgulandı. Başsavcılık, Evren ve Şahinkaya’nın rütbelerinin sökülmesini ve mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayı incelemesinin ardından Evren ve Şahinkaya hakkındaki kararını verecek.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Manisa’da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildiManisa’da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Kenan Evren Tahsin Şahinkaya

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'

Çıldırtan yorum! 'Zengin adam kovalasam...'

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi

Manisa’da 28 günde 3 bin 774 deprem kaydedildi

Bursa'da yakalanan DEAŞ infazcısı: Eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı

Eylemi prova sandıkları için öleceklerini bilmiyorlardı

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Akıntıda sürüklendi, son anda kurtarıldı

Denize düşen kadın akıntıda sürüklendi, son anda kurtarıldı

Kaçırdıkları kişiyi dövdüler, o anları kameraya aldılar

Kaçırdıkları kişiyi dövdüler, o anları kameraya aldılar

İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul merkezli 26 ilde dev operasyon!

İstanbul’da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler! Sosyal medyadan paylaştılar

İstanbul’da düğün konvoylarında şoke eden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.