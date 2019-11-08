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Yargıtay, Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:19 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı - Daire, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a verilen 12 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi - Olay sırasında ambulans şoförlüğü yapan iki erin beraati de onandı

AYLİN SIRIKLI DAL / KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından alıkonulmasına ilişkin davada, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara'daki ilk karar verilen darbe girişimi davası olan, Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından alıkonulmasına ilişkin davaya yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, suç tarihinde ambulans ve araç şoförü olarak zorunlu askerlik görevini yapan erler, Aykut Şahin ve Mehmet Akif Özyılmaz'a verilen beraat hükümlerini onadı.

Sanıklardan Adem Parlak, Ali Hızlı, Burak Ercan, Burhan Özdil, Ertuğrul Yavuz, Fevzi Şimşek, Haydar Aktaş, Mennan Yeşilbaş, Mustafa Deyan, Osman Ertuğal, Selçuk Uçar, Servet Taşçı, Süleyman Selek ve Yüksel Karatay hakkındaki, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 12'şer yıl hapis cezaları da onandı.

Daire, aynı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan, ayrıca 10'ar yıl hapis cezası alan Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir ve Murat Sarı hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin onanmasına hükmetti.

- Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet almıştı

Darbe girişimine ilişkin, "Genelkurmay çatı davası"nda da yargılanan ve 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'a, "kişiyi hürriyetinden kılma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası da onandı.

Daire, ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis cezası alan sanıklardan Mutlu Serkan Vurdem, Mahmut Gündoğdu, Yusuf Yiğit ve Erkan Erol hakkındaki hükümleri ise bozdu. Dairenin kararında, bu sanıklar hakkında darbeye teşebbüs eylemine katılmak suçundan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde derdest bir dava bulunması nedeniyle davaların birleştirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtildi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'daki ilk karar

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin dava, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Ankara'da karar verilen ilk davaydı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, firari sanık eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyası ayrılmıştı.

Fahri Kasırga, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, resmi konutunun bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinden darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

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