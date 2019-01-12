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Yargıtay heyeti Hatay'ı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılmak için kente gelen Yargıtay mensupları çeşitli gezilere katıldı

Hatay'da dün düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Yargıtay mensupları, eşleriyle kenti gezdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman'ın ev sahipliğinde ilk olarak Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezen heyet, burada İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan müze hakkında bilgi aldı.

Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre Kilisesi'ni ziyaret eden heyet, Defne ilçesindeki Harbiye Şelaleleri'ni de gördü.

Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, AA muhabirine, her yıl yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı bu yıl Hatay'da gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda daireler arası iş bölümü konusunu gözden geçirdiklerini anlattı.

Toplantı vesilesiyle Hatay'ı da gezme fırsatı bulduklarını aktaran Kürtül, "Hatay, bizim için önemli, tarihiyle, kültürüyle her anlamda çok özel bir şehrimiz. Gezelim, görelim istedik." dedi.

Gezide, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit de onur konuğu olarak yer aldı.

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Başkanlar Kurulu Toplantısı Gezi hatay Yargıtay

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