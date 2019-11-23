HABER

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminde Denizli Çardak Havalimanı’nı işgal etme suçlamasıyla yargılanan, aralarında ihraç edilmiş askerler ile muvazzaf subay ile astsubayların da olduğu 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şahıslardan 30’u polis tarafından yakalandı.

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Konu ile ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz da FETÖ mensupları tarafından kalkışılan darbe teşebbüsü ile ilgili olarak Denizli’de Çardak Havaalanı’nın işgali ile ilgili olarak yakalanan askeri personel olan şahısların yargılanması sonucunda bazı şahısların hüküm giydiği, bazı şahısların ise beraat ettiği kaydedildi. Berat edenler ile ilgili yapılan temyiz neticesinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi şahıslar hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Suçu” kapsamında bozma kararı verdikleri belirtildi. Açıklamada, “Şahısların kaçmalarını engellemek amacıyla TSK’dan ihraç ve aralarında halen çalışan muvazzaf subay ile astsubay rütbesindeki toplam 33 şüpheli hakkında Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartılmış bunlardan 30’u yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 daha önce meslekten ihraç edilen şüphelinin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Otomobil lastiğinden fıstığa kadar girdikleri iş yerlerindeki her şeyi çalan şüpheliler kameradaOtomobil lastiğinden fıstığa kadar girdikleri iş yerlerindeki her şeyi çalan şüpheliler kamerada
YPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini gerçekleştirmek için hacca gitmek istiyorYPG roketiyle hayatını kaybeden eşinin hayalini gerçekleştirmek için hacca gitmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz denizli çardak Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.