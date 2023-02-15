Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hayatını kaybetti

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Ağustos 1938'te Antalya'da doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra, Ankara'da hakim adayı olarak mesleğe başladı. Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunan Savaş, 7 Kasım 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl üyeliği de yapan Savaş, 1'inci Ceza Dairesi üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 17 Ocak 1997'de Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. 19 Ocak 2001 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken 28 Şubat sürecinde önce Refah Partisi, ardından Fazilet Partisi'nin kapatılması için dava açmıştı.

DHA

