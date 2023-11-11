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  4. SON DAKİKA | Yargıtay ve AYM arasındaki krizde yeni gelişme! Bakan Tunç: 'Astlık ve üstlük ilişkisi yoktur', Çok konuşulacak 'anayasa' çıkışı

SON DAKİKA | Yargıtay ve AYM arasındaki krizde yeni gelişme! Bakan Tunç: 'Astlık ve üstlük ilişkisi yoktur', Çok konuşulacak 'anayasa' çıkışı

11.11.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ve AYM arasında yaşanan krizle ilgili olarak "Mahkemeler arasında astlık ve üstlük ilişkisi yoktur. Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan geçiyor. AYM'nin yapısında yeni düzenlemeler olduğu açık. Bunun anayasa değişikliğiyle olduğunu görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Yargıtay ve AYM arasındaki krizde yeni gelişme! Bakan Tunç: 'Astlık ve üstlük ilişkisi yoktur', Çok konuşulacak 'anayasa' çıkışı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Partilerden peş peşe açıklamalar gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu bir darbe girişimidir" demişti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama ise Özbekistan dönüşü uçakta gelmişti.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: 'ÇÖZÜM YENİ BİR ANAYASA YAPMAKTAN GEÇİYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATGV Antalya Hakimevi'ndeki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. Yargıdaki krize değinen Bakan Tunç, sorunun çözümü için yeni bir anayasa yapılması gerektiğini altını çizdi.

Tunç'un açıklamasından satır başları:

YARGITAY-AYM KRİZİ

"Mahkemeler arasında astlık ve üstlük ilişkisi yoktur. Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan geçiyor. AYM'nin yapısında yeni düzenlemeler olduğu açık. Bunun anayasa değişikliğiyle olduğunu görüyoruz. Demokratik kuşatıcı bir yeni anayasa yapmamız gerekiyor TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyoruz. Meclis’te oturma değil, çalışma eylemine ihtiyaç var. Anayasa değişikliği olmadan sorun kalıcı olarak çözülemez. Sokak çağrısı yapmak son derece sorumsuz bir harekettir."

YARGITAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan tartışmalar sürerken Yargıtay'dan açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada "Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14'üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay aym
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