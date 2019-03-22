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Yargıtaydan Erdoğan'a suikast davasına onama (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı - Eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezası az bulunarak bozulurken, Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi

AYLİN SIRIKLI DAL/KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davada, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da aralarında yer aldığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.

- "Başyaver olay yerinde bulunmasa da"

Gerekçede, Yazıcı'nın olay mahallinde bulunmasa da ülke genelindeki darbe kalkışması kapsamında, Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan, fiilin başarıyla tamamlanması açısından yapılan iş bölümü doğrultusunda Cumhurbaşkanının tam olarak bulunduğu yeri öğrendiği belirtildi.

Ankara'dan aracıyla hareket edip Çiğli üssüne gelen sanığın, konumu ile olay esnası ve öncesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin, eylemin planlanması, yerine getirilmesi ve başarıya ulaşması bakımından etkinliği ve önemi nazara alındığında, TCK'nin 37. maddesi uyarınca asli fail olarak tutulması gerekirken, suça yardım eden olarak kabul edilmesi suretiyle eksik ceza tayin edilmesi nedeniyle bozulmasına karar verildiği kaydedildi.

(Sürecek)

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