"Yargıya güvenin arttığı bir hukuk sistemi önceliğimiz"

SİNAN USLU/ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yargıya güvenin arttığı bir hukuk sisteminin öncelikleri olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla, paydaşların da görüşleri alınarak hazırlanan yaklaşık 40 maddelik yargı paketi, yargı reformunda önemli bir yürüyüşün belki de ilk adımı olacak." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin, kurulduğundan bu yana reformcu kimliğiyle öne çıkan bir parti olduğunu anımsatan Turan, Gezi olaylarından sonra zaman zaman bu kimliğin yavaşladığı veya durakladığı iddiaları olsa da yollarına güçlü şekilde devam ettiklerini belirtti.

Gelecek 4 yıl boyunca genel ve yerel seçimlerin olmayacağına işaret eden Turan, istikrarla geçecek bu süre içinde reformcu kimliklerini daha güçlü şekilde kuşanmak istediklerini aktardı.