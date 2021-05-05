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Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

05.05.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi. Arabadan yarı çıplak inen adam, genç kadının üzerine yürüdü. Şahıstan uzaklaşmak isteyen kadın çevredeki sürücülerden yardım istedi ancak sürücüler kadına aldırış etmeden yollarına devam etti.

Yarı çıplak arabadan indi, sokaktaki kadının üzerine yürüdü

Artan vaka sayıları ile birlikte gelen tam kapanmada Antalya Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. Araç, daha sonra kadına yaklaştı. Aracın içerisindeki adam yarı çıplak vaziyette kadının üzerine yürüdü.

KADINA KİMSE YARDIM ETMEDİ

Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.

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(İHA)

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antalya

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